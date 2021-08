Apple cambia le carte in tavola sull'App Store: approvati i pagamenti esterni

Importanti cambiamenti in vista per l'App Store, la creatura di Apple che ha cambiato radicalmente il concetto di distribuzione di software su cellulari e smartphone grazie a un sistema di controllo qualità unico nel suo genere.

La piattaforma, per citare l'annuncio ufficiale di Apple, "più sicura e affidabile per gli utenti per ottenere app e un'incredibile opportunità commerciale per gli sviluppatori per innovare e crescere". Queste parole raccontano una storia che tutti conosciamo. Dopotutto l'App Store ha svolto un ruolo chiave nella diffusione degli iPhone.

Oggi però potrebbe essere l'alba di un nuovo giorno per l'ecosistema di Apple per via di corpose variazioni nei termini d'utilizzo della piattaforma da parte degli sviluppatori. Per rispondere a una class action dei developer americani, Apple ha optato per una profonda apertura nei confronti degli stessi, acconsentendo all'utilizzo di metodi di comunicazione esterni, come le email, allo scopo di offrire agli utenti metodi di pagamento al di fuori dello stesso App Store, ovviamente previa autorizzazione da parte degli utenti stessi. Questa concessione però non autorizza gli sviluppatori a deviare i pagamenti in-app su circuiti esterni.

Oltre a questo importante gesto di apertura nei confronti dell'industria, Apple alzerà il tetto massimo dei prezzi delle app, delle sottoscrizioni e degli acquisti in-app e verrà creato un fondo di 100 milioni di dollari per i piccoli sviluppatori statunitensi e, sempre per quest'ultima categoria, verrà predisposta una riduzione delle commissioni al 15% anziché al 30%.

Questo sostanziale cambio di approccio è volto proprio alla risoluzione della contesa con gli sviluppatori, pertanto l'ultima parola spetterà al tribunale. Nel frattempo, la battaglia legale fra Apple ed Epic per Fortnite in Australia continua a ritmi serrati.