Apple, cambia tutto: sì al cloud gaming, ma anche ai pagamenti in-app!

Mentre si attendono notizie in merito alla possibile apertura agli store di terze parti su iOS in seguito alle pressioni UE, con un comunicato stampa ufficiale Apple ha annunciato importanti novità per quel che riguarda i pagamenti in-app e il cloud gaming.

Un terremoto con accezione puramente positiva, per i fan della mela, che potrebbero presto giocare ai propri titoli preferiti sfruttando il pieno potenziale delle piattaforme di streaming senza il collo di bottiglia dell'esperienza da browser.

La compagnia annuncia "nuove opzioni per tutto il mondo per i servizi di gioco in streaming e per le app che offrono l'accesso a mini-app e giochi". Apple prosegue spiegando che a partire dal 25 gennaio 2024 ci saranno novità relative al come i servizi potranno offrire le proprie funzionalità agli utenti della compagnia di Cupertino; nello specifico, si parla di come "gli sviluppatori possono pubblicare una singola app con la possibilità di trasmettere in streaming tutti i giochi proposti nel loro catalogo". La mente a questo punto non può non andare all'ottimo GeForce Now e Xbox Cloud Gaming, servizio incluso nella sottoscrizione al Game Pass. Ma come si potrà pagare per abbonarsi?

Spiega ancora Apple, "mini-app, mini-giochi-chatbot e plugin potranno integrare il sistema Apple per i pagamenti in-app per offrire ai propri utenti contenuti digitali a pagamento o servizi", come appunto gli abbonamenti, che si tratti di ChatGPT o di un servizio Cloud.

Questi cambiamenti arrivano mentre si attendono importanti novità per quel che riguarda l'adeguamento alle regolamentazioni UE e hanno il sapore di una prima, importantissima apertura verso le richieste dei consumatori e degli sviluppatori.