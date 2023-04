Apple ha cambiato idea: niente pulsanti allo stato solido per gli iPhone 15 Pro

Proprio quando anche alcuni video avevano mostrato i pulsanti allo stato solido di iPhone 15 Pro, e tutti i leaker erano d’accordo sul debutto di questo nuovo sistema di interazione, arriva un contrordine da parte di uno degli analisti più affidabili del mercato.

Secondo il popolare analista Ming-Chi Kuo, infatti, iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max in arrivo il prossimo autunno non includeranno i pulsanti allo stato solido a causa di alcuni “problemi tecnici irrisolti riscontrati prima del via alla produzione di massa”.

Kuo è stato tra i primi a diffondere la notizia, e nel corso dei mesi successivi anche altri leaker si erano detti d’accordo sull’utilizzo da parte di Apple di due Taptic Engine aggiuntivi all’interno di iPhone per offrire un feedback tattile in grado di simulare la sensazione di pressione dei pulsanti.

“Il mio ultimo sondaggio indica che a causa di problemi tecnici irrisolti prima della produzione di massa, entrambi i modelli di iPhone 15 Pro di fascia alta (Pro e Pro Max) abbandoneranno il design dei pulsanti a stato solido attentamente monitorato e torneranno al tradizionale design dei pulsanti fisici” osserva Kuo che non specifica però se saranno presenti due pulsanti fisici del volume o se comunque Apple adotterà un design con unico tasto allungato.

Dello stesso avviso anche Pe e Chou, altri due analisti, che in una nota spiegano come “sulla base dei nostri controlli sulla catena di fornitura, ora ci aspettiamo che la serie iPhone 15 Pro torni al design attuale con un pulsante fisico”.