Apple cambierà il design di iPhone 14 Pro, seppur leggermente: in rete alcuni render

Mentre sembra ormai scontata l’assenza dell’ingresso USB-C su iPhone 14 Pro, nonostante il pressing dell'Unione Europea che si sta muovendo incessantemente per renderlo uno standard su tutti gli smartphone, emergono nuove indicazioni sul design di iPhone 14 Pro.

Un design che, secondo quanto riportato dal grafico Ian Zelbo, sarà leggermente diverso rispetto a quello di iPhone 13 Pro. A quanto pare, infatti, il colosso di Cupertino intenderebbe smussare leggermente gli angoli dello smartphone per adattarsi al più ampio array delle fotocamere posteriori.

Zelbo, per rendere meglio l’idea, ha anche proposto alcuni render che mostriamo in calce in cui si mette a confronto iPhone 13 Pro con iPhone 14 Pro. In quest’ultimo si possono vedere angoli con raggi più grandi sia a livello anteriore che posteriore. Apple infatti potrebbe essere stata costretta a cambiare i raggi di iPhone 14 Pro a causa delle modifiche all’array delle fotocamere posteriori.

Sullo smartphone in questione, infatti, gli utenti dovrebbero trovare array più ampi per fare spazio al nuovo sistema fotografico da 48 megapixel che sfoggerà un sensore più grande del 57% rispetto ad iPhone 13.

Per i meno esperti, gli angoli saranno più stondati e meno squadrati, come si può vedere dal modello di destra. Non dovrebbe toccare la stessa sorta ad iPhone 14 Pro Max, che evidentemente resterà identico al 13.

Secondo Zelbo, la scelta non sarebbe dettata solo dal comparto fotografico ma anche dal display riprogettato ed il notch a pillola + foro. A riguardo, qualche giorno fa è emersa la notizia secondo cui la selfie camera di iPhone 14 avrà l’autofocus.