Apple potrebbe cancellare Mac Studio M2: 'troppo simile a Mac Pro M2'

Già da tempo circolano degli insistenti rumor sulla cancellazione del Mac Studio con chip M2, che potrebbe essere sostituito dal Mac Pro M2. Ora, però, è una fonte molto affidabile a confermare che Apple potrebbe non lanciare il Mac Studio M2, saltando direttamente alla generazione con chip M3.

A riportare l'informazione è il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, che nell'ultima edizione della sua newsletter Power On ha spiegato che Mac Studio M2 è stato considerato troppo simile al Mac Pro M2 e che, proprio per questo, non verrà messo sul mercato. Al contempo, il lancio del Mac Pro M2, il primo Mac Pro da diversi anni a questa parte, dovrebbe essere fissato per il keynote primaverile di Apple o per quello della WWDC 2023, nel mese di giugno.

Gurman spiega che il nuovo Mac Pro M2 sarà "molto simile al Mac Studio in termini di funzionamento" e che, proprio per questo, il colosso di Cupertino avrebbe dovuto decidere quale dei due device mettere sul mercato. Alla fine, l'azienda avrebbe optato per il refresh del Mac Pro. Già qualche settimana fa, il noto analista Ming-Chi Kuo aveva stabilito che Mac Studio è un prodotto "temporaneo" e sarà sostituito definitivamente da Mac Pro.

L'ipotesi di Gurman, invece, è leggermente diversa: Mac Studio e Mac Pro si alterneranno di generazione in generazione, ottenendo cioè un refresh ogni 3 o 4 anni anziché ogni 18-24 mesi. Proprio per questo, il giornalista ha detto di non aspettarsi "un lancio nell'immediato futuro per Mac Studio", aggiungendo che "non avrebbe senso per Apple offrire un Mac Studio e un Mac Pro così simili".

La somiglianza tra i due desktop dipenderebbe in gran parte dal fatto che entrambi avranno un chipset M2 Ultra: a quanto pare, infatti, Mac Pro non sarà lanciato solo con il rumoreggiato chip M2 Extreme, ma anche in una versione di fascia leggermente più bassa con la nuova interazione del chip "Ultra", lanciato lo scorso anno proprio con Mac Studio.