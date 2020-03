Apple: cancellato il lancio di iPhone SE2. Lo smartphone in arrivo a giugno?

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, a causa dell’emergenza Coronavirus che in queste ore sta interessando anche gli Stati Uniti, Apple avrebbe deciso di cancellare il keynote di presentazione di iPhone SE2, in programma il 31 Marzo ed ancora non annunciato ufficialmente.

A quanto pare però, ad essere interessata non sarà solo la presentazione, ma anche il lancio vero e proprio che dovrebbe slittare a causa dell’epidemia.

La decisione di annullare il keynote di fine mese sarebbe da ricercare nella decisione della Contea di Santa Clara che ha temporaneamente vietato gli eventi pubblici per evitare il propagarsi del virus.

Apple avrebbe anche considerato di tenere l’evento altrove e di annunciare i prodotti attraverso una conferenza solo online, ma evidentemente l'opzione è stata scartata.

In passato si era parlato anche dell’impatto del Coronavirus sulla produzione di iPhone 9: a quanto pare infatti avrebbe anche frenato la produzione e la catena di approvvigionamento.

Allo stato attuale, i rumor parlano di un lancio a Giugno, ma non sono escluse sorprese o possibili rinvii qualora la situazione non dovesse migliorare.

E’ stato riferito che anche il lancio di iPhone 12 potrebbe slittare ad Ottobre o Novembre, a causa delle restrizioni ai viaggi che non hanno consentito agli ingegneri Apple di effettuare le verifiche in Cina.