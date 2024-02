Apple, al via le candidature per la Swift Student Challenge 2024

A pochi mesi dall’annuncio della Swift Studio Challenge 2024, Apple comunica che oggi si aprono ufficialmente le candidature per gli studenti, che resteranno aperte per le prossime tre settimane.

Lanciata nel 2020, la sfida globale ha già consentito a migliaia di studenti sviluppatori di mettere in mostra la loro creatività e la loro capacità in ambito coding tramite progetti di app playground, oltre che acquisire le competenze concrete per sviluppare in ambito lavorativo ed oltre.

Per poter partecipare alla Swift Challenge è necessario rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità:

Avere almeno 13 anni negli Stati Uniti, o l'età minima equivalente nella giurisdizione di riferimento (ad esempio, 16 anni nell'Unione Europea);

Essere registrato gratuitamente presso Apple come sviluppatore Apple o essere membro dell'Apple Developer Program; - Soddisfare uno dei seguenti requisiti:

Essere iscritti a un’ istituzione accademica accreditata o a un istituto scolastico ufficiale equivalente;

Essere iscritti a un programma di formazione di un'organizzazione STEM;

Essere iscritti a una Apple Developer Academy; o aver conseguito il diploma di scuola superiore o un titolo equivalente negli ultimi 6 mesi ed essere in attesa di essere accettati o aver ricevuto l'accettazione a un istituto accademico accreditato.

Il premio Swift Student Challenge si può ricevere fino a quattro volte, e la procedura d’iscrizione richiede circa 3 minuti. La novità di quest’anno è rappresentata dal fatto che tra i 350 vincitori, Apple riconoscerà 50 Distinguished Winners, ovvero vincitori considerati meritevoli per l’eccezionalità dei loro progetti. Questi saranno invitati presso il campus di Cupertino.

Tutti i vincitori riceveranno un anno d’iscrizione all’Apple Developer Program, un voucher gratuito per sostenere l’esame di certificazione App Development With Swift ed un altro regalo speciale da parte di Apple.