Apple, in cantiere un nuovo, misterioso device per l'Home Entertainment

Mentre attendiamo con impazienza l'arrivo dei nuovi chip M1X e M2, sembra che a Cupertino ci sia aria di novità. Un nuovo dispositivo per l'intrattenimento, per l'esattezza, sarebbe già in fase di sviluppo.

Qualcosa di inedito, il capostipite di una nuova gamma di prodotti per l'Home Entertainment e molto probabilmente una chimera di alcuni dei device già lanciati sul mercato.

Non uno smartphone e neanche un tablet. Non siamo di fronte neanche all'ennesimo MacBook oppure un nuovo iPod Touch. Il nuovo, misterioso dispositivo pronto a conquistare i nostri salotti non ha ancora un nome ma a quanto pare si tratta di un sistema Apple TV con Apple HomePod e display integrato.

Un piccolo centro multimediale insomma, con un comparto audio di alto livello e le potenzialità dell'ultimo Set-top-box di Cupertino, il tutto senza il bisogno di utilizzare un monitor o una TV di terze parti.

Un settore che Apple avrebbe iniziato a sondare anche con altri mix polifunzionali, fra cui un nuovo HomePod con un dispositivo simile a un iPod integrato e collegato allo speaker tramite un braccio snodabile e in grado di muoversi autonomamente per seguire il soggetto nella stanza. Qualcosa di molto simile a quanto abbiamo già potuto apprezzare con il nuovo Amazon Echo Show 10 con assistente vocale Alexa integrato.