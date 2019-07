Apple Card arriva ad Agosto, c'è la conferma di Tim Cook

L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, durante la conference call tenuta la scorsa notte a seguito dell'annuncio dei risultati finanziari del Q2 2019 ha confermato che Apple ha in programma il rendere disponibile la carta di credito Apple Card ad agosto.

Confermate quindi le indiscrezioni di qualche settimana fa, che parlavano di un lancio previsto per metà agosto. Attualmente migliaia di dipendenti Apple stanno testando la card, che quindi dovrebbe vedere la luce davvero a stretto giro di calendario.

Cook non ha fornito una data specifica, quindi potrebbe essere disponibile in qualsiasi momento, ma maggiori informazioni dovrebbero arrivare prossimamente.

Apple Card è stata creata in collaborazione con Goldman Sachs e sarà integrata con Apple Pay e Wallet. Inizialmente però dovrebbe essere disponibile solo negli Stati Uniti, ma non è escluso un lancio anche in altre nazioni. Subito dopo a presentazione infatti si era parlato di una Goldman Sachs tentata dal rendere disponibile la carta di credito della casa della Mela anche in altri mercati, come quello italiano.

Il punto forte di Apple Card sarà rappresentato dal sistema di cashback. I clienti riceveranno un rimborso del 3% per gli acquisti effettuati presso un Apple Store, del 2% per le transazioni effettuate con Apple Pay, e dell'1% per tutti gli altri.