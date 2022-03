Apple Card in arrivo in Europa? L'ultima acquisizione di Apple potrebbe suggerirlo

Sono passati diversi anni dall’annuncio di Apple Card, ed attualmente la carta di credito di Apple è disponibile solo negli USA. Tuttavia, una nuova operazione portata avanti dal colosso di Cupertino potrebbe suggerire un'estensione della disponibilità anche in Europa.

Come notato da molti giornali, infatti, Apple ha acquistato Credit Kudos, una startup specializzata in open banking con sede nel Regno Unito. La compagnia ha sviluppato un sistema che permette agli istituti finanziari di ottenere informazioni sull’affidabilità dei clienti che chiedono prestiti, tramite un punteggio che viene calcolato sulla base delle transazioni effettuate.

Nel 2020 la startup ha ottenuto finanziamenti da 6,5 milioni di Dollari e secondo quanto calcolato da molti, attualmente avrebbe un valore di circa 150 milioni di Dollari. Non è chiaro quanto sia l’importo sborsato da Apple per rilevarla, ma a quanto pare l’operazione non avrebbe ottenuto riscontri positivi all’unanimità: tre persone non d’accordo, infatti, hanno lasciato la compagnia all’inizio della settimana.

Resta anche da capire che intenzioni abbia Apple con Credit Kudos: non è da escludere che possa fare da apripista al lancio di Apple Card nel Regno Unito, dal momento che si tratta di uno dei mercati più importanti per la società di Tim Cook, come dimostrato dalla presenza capillare di Apple Store. E’ da escludere, almeno al momento, la possibilità che Apple possa utilizzare il framework di Credit Kudos negli USA, visto che è sviluppato ad hoc per l’Uk.