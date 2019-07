Apple Card si avvicina, a metà agosto la carta di credito diventa realtà

Ci siamo, dopo l'annuncio di marzo, Apple si appresta ad entrare nel settore delle carte di credito assieme ad il suo partner Goldman Sachs. La carta di credito sarà spedita ai primi clienti già durante il prossimo mese, verso metà di agosto.

Nel frattempo sappiamo che per attivare la carta di credito bisognerà per forza disporre dell'ultimo aggiornamento per il sistema operativo di Apple: iOS 12.4, che è stato rilasciato proprio la settimana scorsa.

I dipendenti di Apple hanno testato la carta di credito di Apple per mesi, tant'è che proprio grazie ad uno di loro abbiamo avuto la possibilità di dare un occhio in anticipo al (presunto) design definitivo della Apple Card. Sarebbe stato proprio durante questa fase di testing, rivela Bloomberg, che Apple avrebbe maturato una certa insofferenza per la tecnologia fornita da Goldman Sachs, motivo per cui la release della carta di credito è stata posticipata fino ad oggi.

Buone notizie anche per quanto riguarda la release europea della carta di credito. Vi ricordate? Lo stesso N.1 di Goldman Sachs si era dimostrato più che entusiasta e aperto alla possibilità di portare Apple Card nel nostro mercato. Ora, rivela Bloomberg, le due aziende stanno dialogando con i regolatori e le autorità europee per rendere questa possibilità più solida. Per i prossimi aggiornamenti sulla ormai molto probabile release europea della Apple Card, come sempre, continuate a seguirci.