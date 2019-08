Apple Card è disponibile in preview per un piccolo numero di utenti

La carta di credito firmata Apple è disponibile da oggi in versione preview per un piccolo numero di utenti. Un rollout più consistente è programmato sempre in Agosto per tutti i possessori di iPhone degli Stati Uniti.

Gli utenti selezionati per la preview sono stati scelti tra quelli che avevano richiesto la notifica sulla disponibilità della Apple Card. Al momento non si conoscono i dettagli dell’operazione e nemmeno il numero dei soggetti coinvolti.

Il processo per avere la carta sembra piuttosto semplice: i possessori di iPhone che hanno aggiornato il dispositivo ad iOS 12.4 e hanno inserito i propri dati personali possono ricevere la richiesta di invio da parte di Goldman Sachs (che collabora con Apple per gli USA).

Una volta approvata la Apple Card compare nel Wallet dello smartphone targato Cupertino.

Non è chiaro se e quando la nuova carta Apple sarà disponibile fuori dagli Stati Uniti. Il lavoro da fare sembra ancora lungo, a partire dalla ricerca di partner bancari per ogni mercato, per finire nella definizione di eventuali spese.