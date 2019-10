Con Apple Card si potrà acquistare l'iPhone a rate senza interessi

Durante la conference call in cui ha annunciato i risultati finanziari del Q3 2019, l'amministratore delegato di Apple Tim Cook ha annunciato una nuova interessante novità in arrivo su Apple Card entro la fine dell'anno.

A quanto pare, gli utenti saranno in grado di acquistare un nuovo iPhone utilizzando la Apple Card a rate per 24 mesi senza pagare alcun interesse. Inoltre, è anche previsto il cashback del 3% sull'acquisto dello smartphone.

E' chiaro che Apple attraverso questa promozione Apple intende spingere non solo le vendite dei nuovi iPhone 11, ma anche incentivare i clienti ad adottare la propria carta di credito, che dà diritto ad una serie di offerte come appunto il cashback fisso.

Al momento non sono disponibili informazioni sulla data di lancio della promozione, tanto meno sull'arrivo dell'Apple Card anche in Italia. Nella conferenza tenuta ad inizio anno però la casa della Mela aveva lasciato intendere le intenzioni di portarla in tutti i principali mercati a stretto giro di orologio.

Cook ha anche affermato che l'accoglienza della Apple Card è stata "elettrizzante" dal lancio di Agosto. Secondo il CEO di Apple, si è trattato del "lancio di maggior successo per una carta di credito".

Per tutte le informazioni sulla carta di credito della Mela, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.