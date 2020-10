Apple, caricabatterie MagSafe per iPhone si fa vedere in un video hands-on

Il caricabatterie MagSafe inizia a farsi vedere in azione. Infatti, nelle ultime ore sono trapelate online parecchie informazioni interessanti, tra cui un video che mostra nel dettaglio il prodotto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, sembra proprio che qualcuno sia già riuscito a mettere le mani sul nuovo caricabatterie wireless MagSafe, che utilizza il sistema magnetico per la connessione degli accessori. Per chi non lo sapesse, questa soluzione è stata annunciata durante l'evento di presentazione della gamma di smartphone iPhone 12.

In ogni caso, il video hands-on, che potete vedere attraverso il player presente qui sopra, mette in evidenza la confezione di vendita e il design dell'accessorio, nonché la sua compatibilità con gli smartphone più "datati" rispetto all'appena annunciata serie iPhone 12. Più precisamente, nel video viene confermato che il caricabatterie MagSafe è compatibile con tutti gli iPhone che supportano la ricarica wireless. In parole povere, da iPhone 8 in su.

Vi ricordiamo che in Italia questo alimentatore da 15W costa 45 euro mediante il sito ufficiale di Apple. Attualmente, il portale ufficiale riporta una spedizione pronta in due o tre settimane. Insomma, gli utenti italiani dovranno attendere un po' per mettere le mani sul prodotto, ma chiaramente molti aspetteranno prima l'arrivo di iPhone 12.