Apple contro i caricatori non originali per Apple Watch: danneggiano la batteria

Apple ha pubblicato un nuovo documento di supporto in cui mette in guardia gli utenti dall’utilizzo di caricabatterie non originali e non certificati per Apple Watch, in quanto potrebbero danneggiare i dispositivi.

Come si può leggere direttamente sul sito web di Apple, nel documento dove viene spiegato come identificare i caricabatterie certificati da quelli che non lo sono, questi ultimi potrebbero causare rallentamenti con la ricarica, segnali acustici ripetuti ed una durata della batteria ridotta.

Secondo Apple, gli utenti dovrebbero utilizzare solo caricabatterie prodotti da Apple o dotati della certificazione MFi, identificabili attraverso l’apposito badge presente sulle confezioni. “I caricabatterie non prodotti da Apple potrebbero presentare colori, testo o altri disegni diversi sulla superficie del connettore di ricarica” si legge nel documento, che mette in guardia gli utenti dall’acquisto di prodotti non originali.

Nello stesso documento, Apple offre anche un elenco dei numeri di modello di tutti i cavi prodotti ad oggi ed offre anche delle istruzioni precise per verificare l’originalità utilizzando un Mac. Tramite il proprio sito web comunque è anche disponibile un tool che permette di cercare gli accessori MFi: basta scrivere il nome del brand o il numero di modello per capirlo. Se è presente nella lista, è originale, alternativamente no.