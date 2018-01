Apple: CarPlay arriva su Toyota e Lexus, ora è ufficiale!

La nuova Avalon 2019 di, la vettura appena annunciata al North American International Auto Show, sarà la prima macchina del marchio giapponese ad includere la piattaforma CarPlay di. A rivelarlo l'AppleInsider, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo

Toyota, storicamente si è astenuta dall'adottare piattaforme come CarPlay o Android Auto nelle proprie macchine. Nel 2015, il responsabile per le comunicazioni della società, John Hanson, parlando con il New York Times affermò che la compagnia "preferisce l'utilizzo delle piattaforme proprietarie per questo tipo di funzioni", un'affermazione confermata anche l'anno dopo, quando il produttore annunciò l'adozione della piattaforma SmartDeviceLink di Ford, al posto dei software di Google.

L'anno scorso, al NAIM Toyota e Ford avevano annunciato la fondazione dello SmartDeviceLink Consortium, con un focus su iOS ed Android, senza dare ad Apple e Google il controllo totale delle macchine.

La compagnia, parlando con MacRumors, ha confermato che CarPlay sarà presente in molte vetture targate Toyota e Lexus basate sulle piattaforma Entune 3.0 (per Toyota) ed Enform 2.0 (per Lexus).

Sulla Avalon del 2019, gli utenti saranno in grado di interagire con CarPlay attraverso il touchscreen da 9 pollici, ma nonostante l'adozione dello standard wireless Qi, non è presente alcun tipo di supporto per CarPlay wireless, il che vuol dire che gli utenti saranno comunque costretti a collegare il telefono con il cavo per godere a pieno di tutte le funzioni. Il nuovo modello è anche compatibile con Amazon Alexa, l'assistente vocale del gigante di Cupertino.

Stranamente, però, Toyota ha annunciato esclusivamente il supporto a CarPlay e non Android Auto. Non sappiamo se anche la piattaforma di Google si aggiungerà alla lista o meno.