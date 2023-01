Apple fa tutto in casa: display proprietari in arrivo nel 2024, si parte dai MicroLED

È notizia di poche ore fa che Apple sta lavorando a un chip Wi-Fi e Bluetooth "fatto in casa", slegandosi così dalle forniture di Qualcomm. Il progetto di totale indipendenza hardware del colosso di Cupertino, però, sembra andare anche ben oltre: a quanto pare, infatti, Apple inizierà a produrre display proprietari a partire dal 2024.

La notizia arriva da Bloomberg, che spiega che dal prossimo anno la Mela Morsicata dirà addio, benché solo progressivamente e nel corso di diversi mesi, alle collaborazioni con LG e Samsung per gli schermi dei suoi iPhone, iPad, Macbook e Apple Watch. Al loro posto, l'azienda utilizzerà dei display proprietari, creati e prodotti completamente in-house, secondo una filosofia già utilizzata negli scorsi anni per il passaggio ai chip Apple Silicon su Mac e iPad.

Il primo prodotto con uno schermo "Made by Apple" sarà Apple Watch Ultra 2, in uscita il prossimo anno: la scorsa settimana, in effetti, l'analista Jeff Pu aveva previsto che Apple Watch Ultra 2 arriverà nel 2024, e ora Bloomberg sembra confermare l'indiscrezione. Non solo: come Pu, anche il giornale americano ha confermato che lo smartwatch sarà dotato di uno schermo MicroLED.

Nello specifico, Apple avrebbe una roadmap ben definita, che dovrebbe passare anzitutto per l'introduzione dei display MicroLED sugli Apple Watch, e solo in un secondo momento allargarsi anche agli iPhone e agli altri device della Mela Morsicata, man mano che questa riuscirà a estendere il medesimo processo produttivo a pannelli di dimensioni via via più grandi.

Con ogni probabilità, comunque, Apple si occuperà solo dello sviluppo dei display proprietari, mentre la loro realizzazione fisica sarà demandata ad un produttore esterno. In questo caso, però, è improbabile che la compagnia torni a bussare alla porta di LG o Samsung: più plausibile è invece l'ipotesi di una collaborazione tra Apple e BOE, le cui "prove generali" potrebbero tenersi già in vista del lancio di iPhone 15, poiché la compagnia cinese sarà la principale produttrice di schermi per lo smartphone.