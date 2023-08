Apple, la cassa di Apple Watch in acciaio sarà prodotta usando la stampa in 3D?

Nel corso dell’evento Apple di Settembre non dovrebbe esserci spazio solo per iPhone 15, ma anche per la nuova generazione di smartwatch made in Apple. Secondo quanto riportato dal popolare leaker Mark Gurman, allo scopo di ridurre i costi la società americana starebbe testando una nuova tecnica di produzione per il modello in acciaio.

Il giornalista di Bloomberg infatti riferisce che Apple starebbe valutando la possibilità di utilizzare stampanti in 3D per assemblare la scocca dei suoi modelli di smartwatch non Ultra, e la notizia proviene da “persone a conoscenza della questione”.

La scelta di affidarsi ad una stampante 3D permetterà ad Apple, come dicevamo poco sopra, di ridurre i costi in quanto non avrà bisogno di tagliare le lastre di metallo per creare le parti di cui ha bisogno. In questo modo sarà ridotto anche il tempo necessario per assemblare gli orologi ed allo stesso tempo ridurrà anche l’impatto ambientali. Non è chiaro però se una decisione finale sia già stata presa o meno, in quanto Apple ancora non ha fornito alcun annuncio pubblico.

L’utilizzo della stampa 3D per creare la cassa di Apple Watch potrebbe fare da apripista: Apple in futuro potrebbe espandere l’uso della tecnologia anche ad altre componenti.

Nel dettaglio, Apple dovrebbe utilizzare la stampante 3D per creare piccoli blocchi di materiale vicini alle dimensioni necessarie per l’orologio. Successivamente, una macchina CNC verrà utilizzata per tagliare il metallo in base al disegno e le asole necessarie. A questo punto con il processo chiamato binder jetting sarà creato un contorno generale del dispositivo vicino alle sue dimensioni reali, utilizzando una sostanza simile alla polvere ma che sarà simile all’acciaio dopo che è stata riscaldata e che è stata sottoposta a pressione.

Gurman osserva che Apple starebbe lavorando a questa tecnica da tre anni ed avrebbe testato il processo per Apple Watch Series 9. Non è chiaro se le prime unità che arriveranno nei negozi saranno già basate su questa tecnica o meno. Nel 2024 però la stampa 3D dovrebbe essere utilizzata anche per Apple Watch in titanio.