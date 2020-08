Apple fa causa a una piccola impresa per il suo logo: una pera verde

Secondo quanto riportato dalla testata online iPhone in Canada, Apple starebbe intraprendendo azioni legali contro gli sviluppatori dell’app Prepear, usata dagli utenti per scoprire ricette, pianificare pranzi e cene e fare la lista della spesa, a causa del suo logo: una pera verde.

I fondatori della piccola compagnia Prepear hanno dichiarato via Instagram che Apple “ha deciso di perseguire il marchio della nostra piccola impresa affermando che, secondo loro, il logo della pera è troppo vicino alla loro mela e ciò danneggerebbe il loro marchio”. Inoltre, sarebbero pronti ad affrontare Apple con l’obiettivo di mantenere il logo originale e stabilire un precedente non indifferente per le grandi aziende del mondo tech.

Su Change.org Prepear ha lanciato una petizione nel tentativo di persuadere Apple ad abbandonare la sua posizione, oltre che cercare di impedire ai grandi nomi dell’industria tecnologica di abusare della loro posizione attaccando piccole imprese, già in difficoltà a causa del COVID-19. Attualmente la petizione conta circa 13.000 firme, ma l’obiettivo è arrivare a 15.000.

Il team di Prepear sarebbe infatti composto soltanto da cinque membri e che le spese legali ammontano già a diverse migliaia di dollari e un membro del team è stato licenziato per mancanza di fondi: “È un’esperienza terribile essere attaccati legalmente da una delle più grandi compagnie al mondo, anche quando non abbiamo fatto niente di male”.

Un colpo basso da parte di Apple, che nel mentre ha registrato un trimestre da record nonostante la pandemia, grazie al boom di vendite per i Mac, e ha acquistato una giovane startup per 100 milioni di dollari.