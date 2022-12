Apple ce l'ha fatta: tutti i chip per iPhone e Macbook saranno prodotti negli USA

Ormai da qualche settimana giravano voci su delle pressioni di Apple nei confronti di TSMC, volte a convincere il chipmaker taiwanese a portare buona parte della sua produzione ad alta tecnologia negli Stati Uniti. Oggi scopriamo che Apple è riuscita nel proprio intento, convincendo TSMC a spostare le linee produttive di chip a 3 e 4 nm negli USA.

La stessa Apple, nelle scorse ore, ha annunciato che inizierà ad utilizzare solo chip "Made in America" per i suoi prodotti nei prossimi anni, compatibilmente con lo spostamento delle linee a 3 e 4 nm di TSMC da Taiwan a Phoenix, in Arizona. Negli ultimi mesi, TSMC aveva annunciato la costruzione di nuovi stabilimenti negli Stati Uniti sfruttando il CHIPS Act varato da Washington, ma aveva anche spiegato che le produzioni strategiche sarebbero rimaste a Taiwan, mentre negli USA sarebbero stati prodotti chip meno avanzati.

Il perché di questa scelta era evidente: si trattava di una decisione frutto di pressioni politiche su TSMC, perché fare di Taiwan un hub mondiale dei semiconduttori ad alto tasso di innovazione avrebbe reso l'isola un alleato strategico per gli americani, che così ne avrebbero più strettamente tutelato l'indipendenza in caso di un attacco cinese. Sembra però che il lavoro dietro le quinte di Cupertino, che al momento è di gran lunga la principale cliente di TSMC, abbia spinto la foundry a spostare anche le linee a 3 e 4 nm, le più avanzate in produzione al momento, in America.

Martedì 6 dicembre, sia Tim Cook che il Presidente Joe Biden erano in Arizona, alla cerimonia di inaugurazione dei lavori sulla Fab di Phoenix di TSMC, a dimostrazione di come l'evento fosse di importanza strategica per il settore hi-tech statunitense. "Questi chip saranno alla base degli iPhone e dei Macbook dei prossimi anni, come Tim Cook può confermare. Finora Apple ha dovuto comprare i suoi chip avanzati dall'estero. Ora li produrrà qui, a casa", ha dichiarato Biden.

Tra i presenti alla cerimonia anche i CEO di AMD e di NVIDIA, entrambe clienti di TSMC da tempo. Jensen Huang, a capo di NVIDIA, ha per esempio spiegato che "TSMC è diventata una piattaforma globale su cui tutta l'industria tecnologica globale è costruita. Portare gli investimenti di TSMC negli Stati Uniti è un colpo da maestro, e cambierà l'intero sviluppo dell'industria".