Apple cede: ha dovuto rimuovere WhatsApp e Threads dall'App Store in Cina

Mentre l'intelligenza artificiale arriva su WhatsApp in modo importante (quantomeno negli USA), in un'altra parte del mondo l'applicazione di messaggistica istantanea viene rimossa dall'App Store di Apple insieme a Threads.

È un articolo di Reuters a mettere in luce la richiesta arrivata dalle autorità cinesi, che hanno ritenuto opportuno agire per via di potenziali "problemi di sicurezza nazionale". Da notare che le principali applicazioni rimosse dallo store digitale ufficiale di Apple in Cina appartengono entrambe a Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg: si tratta, per l'appunto, di WhatsApp e Threads.

Apple ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione rilasciando una dichiarazione proprio ai microfoni di Reuters: "La Cyberspace Administration of China ha ordinato la rimozione di queste app dallo store cinese sulla base delle preoccupazioni per la sicurezza nazionale". Meta ha confermato la rimozione delle sue app, senza però rilasciare ulteriori dichiarazioni.

Alcune indiscrezioni lasciano intendere che le autorità cinesi si stiano spingendo oltre a WhatsApp e Threads, dato che nel frattempo ci sarebbe stata una rimozione anche di Telegram e Signal dall'App Store cinese. Sembra, insomma, che Apple stia prendendo in esame diverse richieste di questo tipo.

Spostandoci, invece, in Europa, potrebbe interessarvi sapere è stata lanciata la prima alternativa all'App Store, disponibile anche in Italia. Si tratta di AltStore PAL (che richiede un abbonamento annuale).

