Apple cede: finito il braccio di ferro con TSMC, accetterà gli aumenti di prezzo dei chip

Vi ricordate quando, qualche giorno fa, vi abbiamo riportato che Apple avrebbe rifiutato i rincari di TSMC sui propri chip? Ebbene, pare che dopo un weekend di riflessione alla fine il colosso di Cupertino abbia ceduto al chipmaker taiwanese.

In particolare, stando a quanto riporta il portale taiwanese Economic Daily News, Apple pagherà un "premium" tra il 3% e il 6% su tutti i chip acquistati da TSMC a partire dal prossimo anno, esattamente come faranno tutti gli altri clienti del colosso di Taiwan. La notizia arriva dopo che Apple, la scorsa settimana, ha rifiutato l'aumento dei prezzi della compagnia, insieme ad alcuni suoi clienti minori.

La situazione ha creato non pochi attriti tra la Mela Morsicata e TSMC, dovuti soprattutto al fatto che Apple è la più grande cliente di TSMC, con contratti di fornitura per il 25% di tutti i chip prodotti dalla compagnia, nonché la prima a fare uso dei nodi più innovativi del chipmaker, come quello a 3 nm e, probabilmente, anche quello a 2 nm in futuro.

Secondo l'Economic Daily News, alla fine, Apple avrebbe ceduto ad un aumento del prezzo dei wafer da 8" del 6% e ad uno compreso tra il 3 e il 5% per i wafer da 12". Gli aumenti di prezzo dovrebbero avere effetto a partire da gennaio 2023, mentre non è chiaro se essi causeranno un ulteriore incremento dei prezzi dei dispositivi di Apple, specie dopo che iPhone 14 ha subito un sensibile rincaro rispetto ad iPhone 13. In ogni caso, se degli aumenti dovessero verificarsi, i prodotti più colpiti saranno iPhone 15 e i Macbook M2 del prossimo anno.

Non è chiaro perché Apple, alla fine, abbia deciso di sottostare alle condizioni imposte da TSMC, piuttosto che far leva sul proprio status di cliente privilegiata della compagnia per ottenere un prezzo di favore. Con ogni probabilità, però, ciò potrebbe dipendere dal fatto che Apple non abbia altri fornitori a cui rivolgersi per sopperire ad un'eventuale rescissione dei contratti con il colosso di Taiwan.