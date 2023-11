Apple cede: iOS supporterà RCS dopo le pressioni sull'UE di Google

Ricordate le pressioni di Google sull'UE relative alla soluzione iMessage e alla questione gatekeeper? Ebbene, adesso c'è una svolta non di poco conto. Infatti, alla fine Apple ha deciso di introdurre il supporto RCS su iPhone a partire dal 2024.

Sì, avete capito bene: come riportato anche da TechCrunch e come indicato da Mark Gurman su Twitter X, la società di Cupertino porterà i messaggi RCS su iOS dal prossimo anno. Per chi non lo sapesse, la questione tiene banco da lungo tempo, visto che la mancanza del supporto RCS su iMessage è oggetto di discussioni ormai da anni. Adesso, però, sta arrivando la svolta.

In una comunicazione dell'azienda di Cupertino, si legge infatti: "riteniamo che RCS Universal Profile offrirà una migliore esperienza di interoperabilità rispetto ai classici SMS o MMS. Funzionerà insieme a iMessage, che continuerà a essere l'esperienza di messaggistica migliore e più sicura per gli utenti Apple". Insomma, si tratta di un cambio di rotta non di poco conto per Apple, che potrebbe colmare il divario tra Android e iPhone a livello di messaggi di testo. Infatti, in questo modo gli utenti del robottino verde non sarebbero di fatto più esclusi dalla questione "bolle blu".

Da notare che l'annuncio di Apple arriva a poche ore dal reveal di Nothing Chats, applicazione per Nothing Phone (2) che promette proprio di mettere fine alla questione delle "bolle blu". D'altronde, Carl Pei, CEO di Nothing, si era detto pronto a possibili mosse da parte di Tim Cook e soci. Certo, un "dietrofront" di questo tipo era forse un po' inaspettato, ma alla fine quel che sembra chiaro è che iMessage diventerà presto "più aperto". Per il resto, potrebbe magari interessarvi dare un'occhiata, per maggiori dettagli, al nostro approfondimento sui messaggi RCS.