Apple celebra il Pride Month: in arrivo nuovi cinturini e quadranti per Apple Watch

Dopo aver scoperto che Apple Watch ha numerosi impieghi in campo medico, è oggi la stessa Apple a lanciare un'altra novità per il suo smartwatch, in occasione dell'inizio del Pride Month di giugno. Nello specifico, come da tradizione, Apple ha presentato cinturino e quadrante a tema Pride per il suo orologio intelligente.

La casa di Cupertino ha rilasciato due quadranti dedicati al Pride Month per tutti gli Apple Watch aggiornati a watchOS 8.6, mentre ha anche messo in vendita due diversi cinturini per Apple Watch, rispettivamente dal nome "Pride Edition Sport Loop" e "Pride Edition Nike Sport Loop". Entrambi i cinturini e i quadranti sono disponibili da oggi in diversi Paesi: i primi sono acquistabili dal negozio online di Apple al costo di 49 Euro, mentre i secondi possono essere scaricati gratuitamente direttamente dai dispositivi compatibili.

Apple ha spiegato che i nuovi quadranti di Apple Watch sono ispirati a diverse bandiere della comunità LGBTQAI+ e che "combinano tra loro i colori per per rappresentare la forza e il supporto reciproco del movimento LGBTQAI+". I colori presenti sullo schermo dello smartwatch, infatti, si muovono in maniera fluida ogni volta che la Digital Crown viene ruotata, che il display viene toccato e che il polso dell'utente viene sollevato.

Per quanto riguarda i cinturini, invece, la versione "Pride Edition Sport Loop" presenta la scritta "Pride" ricamata direttamente sul corpo del cinturino nel gradiente di colori che ricorda l'arcobaleno e i colori delle bandiere delle comunità che compongono il movimento LGBTQAI+, incluse tinte che normalmente non trovano spazio nell'arcobaleno quali l'azzurro, il rosa, il bianco, il nero e il marrone.

La versione "Pride Edition Nike Sport Loop", invece, vuole "celebrare tutto lo spettro dell'arcobaleno" e per questo utilizza gli stessi colori della controparte non brandizzata Nike. La differenza, qui, è che la tinta di base del cinturino è il nero, e non il bianco, mentre la scritta "Pride" non è presente. Apple ha poi rilasciato anche un quadrante Pride brandizzato Nike per Apple Watch.