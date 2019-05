Apple celebra Steve Jobs con un concerto privato di Lady Gaga

Particolare evento tenuto di recente presso l'Apple Park di Cupertino, la futuristica sede della società diretta da Tim Cook. Secondo quanto riferito da vari siti, la compagnia americana avrebbe deciso di celebrare il fondatore Steve Jobs con un concerto privato di Lady Gaga.

L'esibizione dell'attrice e cantante americana si sarebbe tenuta su un palco progettato da Jony Ive e decorato con un arco arcobaleno.

Il sito web CultOfMac riferisce che l'Apple Stage sarebbe composto da circa 25.000 parti, tra cui un telaio in alluminio. In fase di progettazione, gli ingegneri hanno ideato dei meccanismi che hanno favorito un montaggio rapido.

Per il primo evento, Apple ha decorato varie parti del campus con i colori arcobaleno, un chiaro riferimento al primo storico logo della compagnia. Su Instagram sono stati tanti i dipendenti che hanno pubblicato foto in cui vengono raffigurate scale, tazze di caffè ed ornamenti vari. Alcuni di questi hanno anche ricevuto dei pin contenenti il primo logo di Apple, in cui i dirigenti li ringraziavano per essere parte dell'azienda.

La vera star delle celebrazioni è ovviamente stata Lady Gaga, che ha eseguito diverse delle sue canzoni di successo, tra cui Shallow, Poker Face e Born This Way. Il concerto si è chiuso con una serie di fuochi pirotecnici tra gli applausi del pubblico.