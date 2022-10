Apple, il CEO Tim Cook scettico sul Metaverso: 'le persone non sanno ancora cosa sia'

Nell'ultima settimana, il CEO di Apple Tim Cook è stato in Italia, dove ha ricevuto una laurea honoris causa. Prima di tornare a Cupertino, Cook è stato intervistato da un'agenzia stampa olandese, alla quale ha espresso tutte le sue perplessità sulle tecnologie del Metaverso.

Ai microfoni del giornale olandese RTL Nieuws, infatti, Tim Cook ha espresso una serie di preoccupazioni circa il futuro della realtà aumentata, della realtà virtuale e del Metaverso. Per iniziare, il CEO di Apple ha spiegato che "l'AR sarà una tecnologia che influenzerà le nostre vite in maniera molto profonda", spiegando anche che "non ci vorrà molto" prima che essa venga ampiamente implementata nella tecnologia di tutti i giorni. Anche qualche giorno prima, in Italia, Cook aveva rilasciato alla stampa delle dichiarazioni molto simili.

Tuttavia, Tim Cook ha anche criticato l'approccio di Meta alle tecnologie per il Metaverso e per la realtà aumentata, ritenendolo troppo "frettoloso": "non credo che una persona qualsiasi sappia dirti cosa è il Metaverso, ma Facebook lo ha già abbracciato al punto da cambiare nome in Meta". Insomma, per il CEO di Apple, Mark Zuckerberg e soci avrebbero fatto il passo più lungo della gamba, lanciandosi in una tecnologia assolutamente interessante per i suoi sviluppi, ma ancora troppo acerba e che deve essere comunicata correttamente alle persone, che ancora faticano molto a capirla fino in fondo.

Intanto, comunque, Apple sta sviluppando Apple AR, che dovrebbe essere lanciato sul mercato a inizio 2023. Le parole di Cook, però, pongono un importante interrogativo: è possibile che Apple AR non sarà una porta d'accesso al Metaverso, limitandosi invece alla riproduzione di contenuti di intrattenimento, come film, serie TV e videogiochi?