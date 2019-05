Apple cerca nuovi studenti per la Developer Academy di Napoli

Buone notizie per chi vuole imparare a programmare app direttamente dai migliori, la Apple Developer Academy di Napoli ha appena pubblicato un bando per la selezione di nuovi studenti. Tutti i dettagli.

Saranno 400 i nuovi studenti selezionati dall'Apple Developer Academy tramite l'Università Federico II di Napoli. Neanche a dirlo, il corso è seguito da esperti di formazione dell'azienda di Cupertino, che mette a disposizione, oltre al personale, anche gli strumenti che accompagneranno gli studenti durante il corso: iPhone, Mac e una vasta lista di software professionali.

La Apple Developer Academy di Napoli ha già formato oltre 1.000 studenti, da quando è stata aperta nel 2016.

La selezione è aperta non solo agli italiani, ma agli studenti di tutto il mondo: non ci sono requisiti di residenza o cittadinanza. Ad esempio, l'attuale classe di studenti comprende ragazzi da oltre 30 Paesi diversi.

Ci sarà tempo fino al 21 giugno per fare domanda, tutte le informazioni nel link in fonte. Mentre qua trovate il form da compilare.

Un programma ibrido, per dare conoscenze a 360 gradi: certo, il focus è sul coding, sulle nozioni di programmazione per la realizzazione di app per iOS e Mac, ma alcune lezioni insegnano anche come fondare e gestire una startup, e viene data importanza anche al graphic design.