Apple sta cercando di acquistare Disney? Il CEO: 'pure speculazioni'

Le voci sul possibile acquisto di Disney da parte di Apple si ripetono ciclicamente, ma come abbiamo avuto modo di vedere l’affare non si è concretizzato. A fare chiarezza ci ha pensato il CEO della Disney, Bob Iger, che ha dissipato qualsiasi voce sul possibile acquisto del colosso dell’intrattenimento.

Durante un incontro con i dipendenti Disney, Iger ha descritto i rumor sull’operazione come “pura speculazione”, dal momento che le discussioni non sono nemmeno iniziate e non c’è nulla di vero.

Lo stesso Iger aveva precedentemente parlato di una possibile fusione con il colosso della Silicon Valley, ed in un’intervista del 2021 con CNBC, l’allora CEO ha ipotizzato che Apple e Disney si sarebbero fuse se Steve Jobs fosse ancora vivo. Iger aveva discusso dell’amore del compianto fondatore di Apple per il mix di tecnologia e creatività.

Durante la call, il nuovo numero uno di Disney ha anche annunciato che il blocco delle assunzioni messo in atto dal suo predecessore Bob Chapek resterà operativo. L’amministratore delegato ha anche confermato che Disney non ha intenzione di acquisire altre società durante il suo secondo mandato, a differenza di quanto fatto in precedenza. Il difficile periodo economico mondiale evidentemente sta toccando anche la società di Mickey Mouse.