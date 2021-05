Apple, chi ha prestato la voce a Siri? L'identità è ufficiale da tempo

In questi giorni sta facendo particolarmente parlare di sé la scoperta dell'identità della persona che ha dato la voce ad Amazon Alexa. In questo contesto, non sono dunque in pochi a chiedersi chi ci sia dietro a Siri, il noto assistente vocale di Apple.

Ebbene, dovete sapere che l'identità è già nota da tempo. Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, nel lontano 2013 la persona coinvolta decise di effettuare l'annuncio. Facciamo riferimento a Susan Bennett, nota doppiatrice americana. All'epoca la donna affermò di essere rimasta "dietro le quinte" a lungo perché non sapeva come sarebbe stata recepita la notizia, ma poi un video pubblicato da The Verge la convinse a "uscire allo scoperto".

Tra l'altro, secondo le ricostruzioni di Bennett, le registrazioni relative alla voce di Siri furono effettuate nel 2005. A quanto pare, all'epoca un'azienda chiamata ScanSoft stava cercando persone per lavorare a un progetto non meglio specificato. Alla fine, sembra proprio che si trattasse dell'iconico assistente vocale che accompagna da tempo coloro che sono soliti acquistare dispositivi Apple.

In ogni caso, nonostante la voce sia stata ovviamente "curata" a dovere dal colosso di Cupertino, risulta sempre interessante far notare che, alla fine, dietro alle tecnologie più avanzate del mercato c'è sempre l'essere umano.