Apple chiarisce la questione della rimozione delle app datate: novità per i developer

In seguito alla discussione emersa tra gli sviluppatori relativa alla rimozione di app datate dall'App Store, la stessa società di Cupertino ha voluto fare chiarezza sulla questione. Ebbene, alla fine Tim Cook e soci hanno deciso di allentare un po' la presa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, nonché come reso noto nella giornata del 29 aprile 2022 mediante il portale ufficiale di Apple, è stata presa la decisione di estendere il tempo concesso agli sviluppatori per aggiornare le app da 30 giorni a fino a 90 giorni, così quantomeno da fornire il giusto tempo ai developer per evitare eventuali rimozioni non volute.

Certo, non si tratta di un cambio di rotta totale, ma sembra che l'azienda di Cupertino stia provando ad ascoltare il più possibile il feedback ottenuto dagli sviluppatori. In ogni caso, Apple ha voluto sottolineare che il processo di miglioramento dell'App Store è stato avviato nel 2016, nonché che l'obiettivo è quella di garantire un'ottima esperienza utente, andando a rimuovere le app che non funzionano più come previsto, risultano obsolete o non seguono le attuali linee guida.

Tra i motivi citati per quel che riguarda l'adozione di questo sistema ci sono anche questioni di sicurezza. Quante app sono state rimosse in questo modo? Apple ha fornito un numero "preciso": circa 2,8 milioni. Insomma, non si tratta di una novità. In ogni caso, ora la società di Cupertino sta informando tramite e-mail i developer delle app che non sono state aggiornate nel corso degli ultimi 3 anni o non riescono a raggiungere una soglia minima di download nell'arco di 12 mesi consecutivi, mettendoli a conoscenza del fatto che il loro software è a rischio di rimozione.

Al netto di questo, le app rimosse continueranno a funzionare come al solito per gli utenti che hanno già scaricato il software sul proprio dispositivo. Per il resto, se siete interessati, potete approfondire ulteriormente la questione mediante il sito Web ufficiale di Apple dedicato ai developer.