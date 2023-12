Apple chiede aiuto agli utenti per migliorare la navigazione in AR di Mappe con iOS 17.2

A pochi giorni dal lancio di iOS 17.2, continuano ad emergere indicazioni sulle funzionalità incluse dal colosso di Cupertino nel sistema operativo. Tra le feature “nascoste”, scovate attraverso un nuovo documento di supporto pubblicato da Apple, ce n’è una che riguarda l’applicazione Mappe e le funzionalità legate alla realtà aumentate.

Nella fattispecie, come spiegato direttamente da Apple, quando gli utenti utilizzano le funzionalità di realtà aumentata nell’app Mappe, che serve per ottenere informazioni più precise mentre si cammina, l’applicazione è in grado di raccogliere delle informazioni sui punti chiave come la forma e l’aspetto degli elementi fisici fissi (vale a dire gli edifici). Apple evidenzia che, nel rispetto della privacy degli utenti, i dati memorizzati e raccolti non includono fotografie o immagini varie.

Come spiegato da Apple, “quando accetti di condividere le caratteristiche rilevate dalla fotocamera del tuo iPhone con Apple, contribuisci ad aggiornare i riferimenti per migliorare la velocità e la precisione di queste funzionalità di realtà aumentata”. Apple raccoglie i dati crittografandoli mentre si è in movimento per poi archiviarli quando ci si ferma. La Mela specifica anche che tali informazioni non vengono associate né agli utenti tanto meno agli Apple ID, e durante la scansione non viene inviata alcuna fotografia.

Ovviamente, è possibile disattivare la funzione attraverso il pannello “Privacy e Sicurezza” e quindi in “Analisi miglioramenti” dell’app Impostazione. Qui bisogna assicurarsi che la funzione “Migliora la precisione in realtà aumentata” sia disattivata.