Apple chiede ufficialmente scusa a WordPress: l'app non dovrà avere acquisti in-app

I contrasti tra Epic Games e Apple hanno sollevato un polverone generale sulle politiche della Mela nell’App Store, che chiaramente colpiscono anche altre applicazioni. Tra queste c’è WordPress, forzata inizialmente a inserire pagamenti in-app, a cui ora l’azienda di Cupertino ha chiesto ufficialmente scusa.

Con un comunicato stampa Apple ha sorpreso l’industria tech e tutto coloro che stanno seguendo la vicenda, scusandosi con WordPress per le pressioni recenti: “Riteniamo che il problema con WordPress sia stato risolto: poiché lo sviluppatore ha rimosso la visualizzazione delle opzioni di pagamento del servizio dall’app, ora WordPress è un prodotto stand-alone gratuito e non deve offrire acquisti in-app. Abbiamo informato lo sviluppatore e ci scusiamo per la confusione che abbiamo causato”.

A partire dall’ultimo aggiornamento disponibile per l’applicazione di WordPress, non ci sarà più la schermata dedicata ai servizi premium o ai domini personalizzati per il proprio sito web. Chi dovesse avere una versione più vecchia, invece, avrà ancora la pagina dedicata ma non potrà acquistare niente. Lo sviluppatore Matt Mullenweg ha aggiunto che prima delle dichiarazioni di Apple l’app per iOS era stata bloccata fino all’aggiunta di acquisti in-app.

Nel mentre, la diatriba tra Apple ed Epic Games non cenna a placarsi in seguito all’avvio del contenzioso legale tra i due colossi tech.