Apple ha chiesto a Samsung ed LG display da 3500ppi per il suo visore AR/VR

Secondo quanto riferito da The Elec, Apple avrebbe chiesto a Samsung ed LG di aumentare la densità di pixel dei microdisplay che andranno a comporre la scheda tecnica del suo visore per la realtà aumentata e virtuale.

Il sito web coreano spiega che ai due colossi del settore sarebbe stato chiesto di aumentare la densità di pixel dei pannelli OLEDoS, che passeranno dagli iniziali 2800ppi a 3500ppi. Per fare un confronto il PlayStation VR2 di Sony in arrivo sul mercato sarà caratterizzato da pannelli “ben al di sopra degli 800ppi”, ma è chiaro che il prodotto di Apple sarà diverso e si rivolgerà ad una fascia di mercato evidentemente diversa.

Attenzione però, dal momento che Sony sarà il principale fornitore degli schermi per Apple Glass, e LG e Samsung si uniranno alla catena di approvvigionamento solo nel 2024, gli schermi da 3500ppi probabilmente andranno a comporre la seconda generazione del visore di Apple che evidentemente arriverà sul mercato successivamente.

La tecnologia OLEDoS prevede l’assemblaggio di un display direttamente su un wafer di silicio e no su un substrato di vetro, ed è una tecnologia nascente per microdisplay legati a prodotti per il Metaverso.

Secondo le indiscrezioni emerse in precedenza, Apple AR dovrebbe vedere la luce nel 2023 ad un prezzo di 2000 Dollari.