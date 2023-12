Apple verso i chip a 1,4 nanometri? Potrebbe superare Intel

Già da tempo sappiamo che Apple fa sul serio con i chip a 3 nm: l'azienda di Cupertino, infatti, avrebbe monopolizzato la produzione di TSMC al fine di integrarli nei chip A17 Pro per iPhone e M3 per Mac. Nonostante ciò, la Mela Morsicata starebbe già guardando al futuro, prestando grande attenzione soprattutto ai chip a 1,4 nm.

Una slide pubblicata proprio da TSMC durante un panel intitolato "Future of Logic" e diffusa dall'analista Dylan Patel, infatti, svela quali saranno gli step futuri per i chip di TSMC e, dunque, anche di Apple. Nello specifico, è stato svelato che il nodo a 2 nm di TSMC entrerà in produzione di massa solo tra un paio d'anni, nel corso del 2025.

Con ogni probabilità, ciò significa che iPhone 17 e i Macbook M5 saranno a 2 nm, risultando i primi device sul mercato a compiere il "salto" verso il nuovo nodo produttivo. Ciò sembra anche configurare iPhone 16 e i Mac M4 come degli aggiornamenti piuttosto conservativi, almeno dal punto di vista dell'architettura di base del loro hardware.

La vera novità, però, è che la slide di TSMC fa la prima menzione del nodo A14 di TSMC. Quest'ultimo, come suggerisce il nome, sarà un nodo a 1,4 nanometri e verrà messo in produzione ad un paio di anni di distanza dal nodo N2 del chipmaker taiwanese. Il nome del nodo dipende ovviamente dal fatto che esso sarà a 14 Ångstrom, con una nomenclatura simile a quella dei chip a 14 A di Intel. Possiamo comunque aspettarci che il nodo A14 entri in produzione nel 2027, e che i primi device che utilizzeranno un chip prodotto con questo processo saranno iPhone 19 Pro e iPhone 19 Pro Max.

Come sempre, sia il salto al nodo N2 che quello al nodo A14 di TSMC garantiranno degli importanti miglioramenti di performance, efficienza energetica e densità di transistor per i dispositivi Apple che monteranno dei chip realizzati con queste tecnologie. In ogni caso, per sapere con certezza l'entità di questi miglioramenti ci sarà da aspettare ancora a lungo, dal momento che lo sviluppo del primo nodo dell'"Era Ångstrom" di TSMC è appena iniziato.