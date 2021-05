Apple, il chip A15 di iPhone 13 potrebbe essere già in produzione

Reduce dello strabiliante successo nei volumi di vendita di iPhone 12, Apple sembra non aver mai tolto il piede dall'acceleratore. Il lavoro sinergico con TSMC potrebbe infatti essere a un punto di svolta per la prossima generazione.

Il prossimo chip Apple A15 Bionic sarebbe infatti già entrato nella fase di produzione di massa, pronto a scalzare l'A14 dal trono, complice anche l'adozione del nuovo processo produttivo a 5 nanometri N5P.

Questo secondo quanto riportato dalla fonte, che suggerisce anche quanto sia obbligatorio per Apple effettuare un simile upgrade sul SoC per smartphone con simili tempistiche. In un contesto di profonda e dilagante crisi dei semiconduttori, ormai giunta a coinvolgere anche il mondo della telefonia mobile, Apple è ancora strettamente legata a TSMC e al suo primato nell'industria. Partire in anticipo con la produzione di massa è infatti vitale per riuscire a soddisfare la domanda al lancio.

In seconda battuta, Apple dovrà necessariamente fornire un valido alleato per i suoi iPhone 13 Pro e Pro Max, soprattutto sotto il profilo del bilanciamento energetico, dal momento che le ultime indiscrezioni suggeriscono la presenza del modem Snapdragon X60 5G di Qualcomm e di un nuovo display OLED LTPO con Refresh Rate fino a 120Hz.

Come da tradizione, il lancio ufficiale dovrebbe avvenire alla fine di settembre. Restiamo dunque in attesa di ulteriori informazioni sul nuovo chip mobile di Apple, dopo lo strabiliante successo del processore M1 Silicon su desktop, notebook e iPad.