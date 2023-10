Apple, pieno di chip all'evento di Halloween: M3, M3 Pro e M3 Max in arrivo

Il keynote "Scary Fast" di Apple si terrà nella notte tra il 30 e il 31 ottobre, ormai è ufficiale. Ma cosa annuncerà la Mela Morsicata nel corso del suo evento autunnale? Le speculazioni parlano di tanti, tantissimi nuovi Mac: un leak, oggi, fa luce su che possiamo aspettarci di vedere.

La fonte delle indiscrezioni è, come sempre, l'affidabile giornalista di Bloomberg Mark Gurman, secondo cui il keynote di Halloween sarà l'occasione perfetta per il rilancio della lineup Mac e Macbook di Apple, dopo un periodo - quello dei chip M2 - in cui quest'ultima è passata (relativamente) in sordina, sia in termini di buzz mediatico che di riscontro di vendite.

Per questo, durante l'evento del 31 ottobre Apple lancerà tre nuovi chip M3, ovvero il chip M3 base, il chip M3 Pro e il chip M3 Max. Di base, tutti e tre questi chip avranno un elemento in comune, ovvero il passaggio al nodo N3E di TSMC, il più avanzato sulla piazza. Inoltre, Gurman ha spiegato di aspettarsi un importante refresh per i prodotti che monteranno questi SoC e ha anche svelato le specifiche dei chip M3, M3 Pro e M3 Max, che sono le seguenti:

Chip M3: CPU a 8 Core (4 P-Core e 4 E-Core) e fino a 10 GPU Core. Il Core Count resta invariato rispetto al chip M2, ma il SoC dovrebbe supportare una quantità più elevata di RAM e avere delle frequenze di clock maggiori per ogni Core.

Chip M3 Pro: CPU a 12 Core (6 P-Core e 6 E-Core) e fino a 18 GPU Core nella versione base (quella in arrivo su Macbook, molto probabilmente); CPU a 14 Core e fino a 20 GPU Core nella versione high-end (quella destinata ai desktop di Cupertino).

nella versione base (quella in arrivo su Macbook, molto probabilmente); CPU a 14 Core e fino a 20 GPU Core nella versione high-end (quella destinata ai desktop di Cupertino). Chip M3 Max: CPU a 16 Core (12 P-Core e 4 E-Core) e fino a 40 GPU Core. Ci sarà anche una variante con 32 GPU Core.

A quanto pare, dunque, a questo giro Apple annuncerà tre chip allo stesso tempo: si tratta di una novità non certo da poco per Cupertino, che finora ha svelato i suoi chip in almeno due tranche separate (una dedicata ai SoC "base" e l'altra alle varianti Pro, Max e Ultra). La mossa della Mela Morsicata potrebbe essere dovuta alla ricerca di un salto tecnologico quanto più rapido possibile, oppure al fatto che Apple sia riuscita a ridurre i tempi di sviluppo delle nuove generazioni dei suoi chip proprietari.

In effetti, in termini di tempistiche, l'annuncio dei chip M3 dista soli 16 mesi rispetto a quello dei chip M2, che invece sono stati svelati ben 20 mesi dopo i chip M1. Al contempo, alcuni dei device che dovrebbero arrivare durante l'evento del 31 ottobre, come i Macbook Pro con chip M3, rappresenteranno dei refresh delle medesime macchine con chip M2 a soli 10 mesi di distanza dal lancio di queste ultime. Sfortunatamente, però, Gurman non ha svelato quali laptop e desktop verranno lanciati da Cupertino nelle prossime ore.