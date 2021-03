Apple, il chip M1 supera brillantemente Ryzen 9 5980HS e Intel Core i9-10980HK

Dopo la sfida lanciata da Intel con i benchmark dei processori Intel Core i7 Tiger Lake, decisamente migliori rispetto al chip Apple Silicon M1, appaiono in rete dei punteggi che ci permettono di avere una visione più ampia del mercato.

I colleghi di NotebookCheck hanno infatti pubblicato degli interessanti benchmark sulle performance del chip Apple M1 in relazione alle prestazioni dell'AMD Ryzen 9 5980HS e dell'Intel Core i9 10980HK.

Il rivoluzionario processore Apple Silicon con architettura ARM e processo produttivo a 5nm ha infatti sfoderato dei punteggi Single Core su Cinebench R23 che, con un TDP di appena 10W, riescono a spuntarla su entrambi i rivali di fascia altissima di Intel e AMD.

A tenergli testa è proprio l'Intel Core i7-1185G7 Tiger Lake. Il processore, già menzionato dalla stessa Intel, è infatti l'unico a eguagliare i punteggi del chip Apple M1 nelle performance a Core singolo, pur cedendo il fianco al processore di Cupertino nelle attività multi-core.

In Single Core è evidente come sul podio l'i7-1185G7 e il Ryzen 9 5980HS riescano a competere agilmente con il chip Apple con un'oscillazione dell'1-2%, ma ciò che davvero sembra incredibile è come un processore dal TDP così contenuto riesca in qualche modo a offrire l'8% in più di prestazioni rispetto al Ryzen 7 5800H e il 17% rispetto al Core i9-10980HK.

Della bontà del chip M1 vi abbiamo già parlato nella nostra recensione del MAcBook Air 2020, un portatile che ha sorpreso tutti.