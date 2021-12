Apple: chip M2 in arrivo nella seconda metà del 2022, M2 Pro e M2 Max a inizio 2023

A un paio di settimane dai primi rumor sulla lineup Apple del 2022, pubblicata dall'insider Mark Gurman, un nuovo report sembra far luce sui piani futuri della casa di Cupertino per il 2022 e oltre. Questa volta, al centro delle indiscrezioni è il ciclo vitale dei chip Apple Silicon, mentre il rumor arriva dal portale taiwanese Commercial Times.

Commercial Times, infatti, riporta che Apple intende effettuare update ai suoi chip Apple Silicon ogni 18 mesi, mentre i refresh dei suoi dispositivi avverranno ancora con cadenza annuale, almeno per quanto riguarda iPhone, Apple Watch e iPad.

Il report unisce diverse indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi, e dice che il ciclo vitale dei chip di Apple Silicon non supererà i 18 mesi, ma non verrà nemmeno ridotto ad un anno, in modo che ogni nuovo device della Mela abbia un chip fresco di fabbrica. In particolare, Commercial Times conferma un precedente report relativo ai chip M2 e M3 per Mac e Macbook, stabilendo che i chip M2 arriveranno nella seconda metà del 2022, e hanno al momento codename "Staten".

I chip M2 Pro e M2 Max, che sono stati lanciati a fine 2021, dovrebbero invece subire il refresh a M2 Pro e M2 Max nella prima metà del 2023. Da lì in poi, il ciclo dovrebbe ripetersi invariato ogni anno e mezzo. MacRumors riporta una traduzione del report di Commercial Times che dice: "Stando alle nostre fonti nella catena produttiva, Apple Silicon aggiornerà ogni 18 mesi i propri chip in futuro. Nella seconda metà del 2022 Apple lancerà il processore M2, e nella prima metà del 2023 il processore M2X e i processori M2 Pro e M2 Max".

Non è ancora chiaro a cosa servirà il processore M2X, che dovrebbe avere codename "Rhodes", ma è probabile che verrà utilizzato negli iMac Pro dal 2023 in poi. Commercial Times, infine, si sbilancia anche in una previsione sui chip M3: "I processori della serie Apple M2 useranno tutti il processo produttivo a 4 nanometri, mentre l'update alla versione M3 arriverà dopo 18 mesi. La produzione dei chip M3, invece, dovrebbe avvenire con il processo a 3 nanometri di TSMC".