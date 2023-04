Apple, il chip M3 sarà il più avanzato di sempre: merito del nodo N3E di TSMC

Secondo alcuni leaker, il chip M3 di Apple sarebbe in arrivo già prima dell'estate, con il possibile annuncio dei Macbook Air M3 nel corso della WWDC. Anche ammesso che Apple voglia bruciare i tempi, però, per il momento non si sa quasi nulla sulle specifiche dei nuovi chip: solo oggi, un leak fa luce sul nodo produttivo dei SoC M3 di Cupertino.

Sembra ormai certo che i primi device con un chip M3 di Apple Silicon arriveranno nel 2023, forse già alla WWDC o, più probabilmente, tra ottobre e dicembre. Oggi, il portale WCCFTech riporta che i chip di nuova generazione della Mela Morsicata saranno realizzati con il nodo N3E di TSMC, una revisione del nodo N3 a 3 nm del chipmaker taiwanese.

Sembra infatti che Apple voglia andare "all-in" sui 3 nm, integrandoli sia sul chip A17 Bionic di iPhone 15 Pro e Pro Max che su tutti i chip M3, dall'M3 "vanilla" a M3 Pro, M3 Max e tutte le altre varianti del SoC. Per questo motivo, la Mela Morsicata avrebbe piazzato un colossale ordine presso TSMC, che potrebbe avere grandi conseguenze su tutto il settore hi-tech.

Pare infatti che Apple abbia ordinato tutti i chip a 3 nm realizzati sia sul nodo N3 (che sarà destinato al chip A17 Bionic), sia sul nodo N3E (adoperato invece per i chip M3 per Mac e Macbook). Ciò significa che, in linea puramente teorica, i Macbook, Mac e iPad Pro di nuova generazione avranno dei chip più avanzati di quelli presenti sotto la scocca dei Melafonini next-gen, almeno in termini di processo produttivo, nonché di qualsiasi altro device vedrà la luce del mercato nei prossimi mesi.

Vi invitiamo comunque a prendere la notizia con le pinze, dal momento che altre fonti continuano a sostenere che Apple userà solo il nodo N3 sia per i chip M3 che per gli A17 Bionic: a prescindere dalla variante del processo TSMC a 3 nm utilizzata dalla compagnia, comunque, sembra proprio che il colosso di Cupertino sarà la prima (e per un po' forse anche l'unica) azienda a passare ai nodi a 3 nanometri.