Apple, il chip M3 Pro delude nei primi benchmark: peggio di M2 Max

I Macbook Pro con chip M3, M3 Pro e M3 Max sono stati annunciati da Apple durante la notte di Halloween. Nonostante il titolo dell'evento di lancio dei nuovi SoC fosse "Scary Fast", i primi benchmark del chip M3 Pro hanno evidenziato che il SoC non sarebbe tanto veloce quanto molti utenti si aspettavano.

I primi risultati del chip M3 Pro sono comparsi su GeekBench 6 e sono stati riportati dal portale Macrumors e dal canale YouTube Max Tech. In termini prettamente numerici, il Mac testato, chiamato semplicemente "Mac 15,6" e con sistema operativo macOS Sonoma 14.1, ha raggiunto un punteggio di 3.035 punti in Single-Core e 15.173 punti in Multi-Core.

Preso da solo, il dato non dice molto. Tuttavia, a confronto con i risultati medi dei chip M2 Pro e M2 Max, il benchmark rivela che il nuovo chip di Cupertino è appena più veloce dei SoC di scorsa generazione, con un miglioramento legato unicamente alle performance in Single-Core. Un test del chip M2 Max, effettuato sempre su GeekBench 6 dal co-host di Max Tech Vadim Yuryev, infatti, conferma che il SoC lanciato negli scorsi mesi arriva a 2.857 punti in Single-Core e a 15.242 punti in Multi-Core.

In altre parole, il chip M3 Pro è leggermente più lento dell'M2 Max in Multi-Core e appena più veloce di quest'ultimo in Single-Core. A confronto con il chip M2 Pro, secondo i dati di Macrumors, il SoC di nuova generazione sarebbe il 14% più veloce in Single-Core e il 6% più performante in Multi-Core. Un incremento non particolarmente marcato, dunque, che inoltre deve fare i conti con il fatto che il chip M3 Pro ha un GPU Core in meno dell'M2 Pro e un bandwidth della memoria ridotto del 25%.

Insomma, i risultati del chip M3 Pro sarebbero deludenti, specie per chi si aspettava un salto di performance marcato grazie al passaggio al nodo a 3 nanometri di TSMC. Tuttavia, limitando la potenza del SoC M3 Pro, Apple ha distinto maggiormente i suoi chip per Mac l'uno rispetto all'altro, portando ad un netto incremento prestazionale nel passaggio da M3 Pro a M3 Max.