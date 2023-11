Apple, il chip M3 Ultra sarà mostruoso: 32 CPU Core e 80 GPU Core, per un esperto

Durante l'evento Scary Fast del 31 ottobre, Apple ha lanciato i chip M3, M3 Pro e M3 Max, che arriveranno sui nuovi Mac e iMac. Nei prossimi mesi, però, dovrebbe fare il suo debutto anche il SoC M3 Ultra, insieme ai nuovi Mac Pro e Mac Studio: oggi, un leak ci svela cosa aspettarci dal nuovo chip top di gamma di Cupertino.

Stando a quanto riportato dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman nel corso dell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Apple cambierà strategia con il chip M3 Ultra. Per la verità, la virata del colosso di Cupertino sarebbe già visibile sul chip M3 Max: quest'ultimo, a differenza dell'M2 Max di scorsa generazione, non è solo una versione "raddoppiata" del chip M2 Pro, ma vanta un numero di CPU e GPU Core nettamente più alti di quest'ultimo.

Analogamente, anche il chip M3 Ultra non sarà solo l'unione di due M3 Max, ma dovrebbe rappresentare qualcosa di più rispetto a ciò che è stato il chip M2 Ultra per la scorsa generazione di componenti Apple Silicon. Quest'ultimo, comunque, era dotato di 24 CPU Core e 76 GPU Core, il doppio dei 12 CPU Core e dei 38 GPU del chip M2 Max, che a sua volta raddoppiava il numero di GPU Core dell'M2 Pro, pari a 19.

A questo giro, invece, il SoC M3 Ultra arriverà fino a 32 CPU Core e 80 GPU Core nella sua versione più performante: stiamo parlando di più del doppio dei CPU Core del chip M3 Max (che parte da 14 Core) e di un numero di GPU Core uguale a quello della versione massima del SoC più performante dei Macbook Pro di terza generazione. Infine, secondo Gurman il nuovo chip sarà dotato di una RAM fino a 256 GB nelle versioni high-end: un vero mostro di potenza, insomma.

Sfortunatamente, il giornalista di Bloomberg non ha rivelato né su quali Mac arriverà il chip né quando possiamo aspettarci che esso venga lanciato. Con ogni probabilità, però, quest'ultimo verrà presentato alla WWDC 2024, insieme ai nuovi Mac Studio e Mac Pro: un lancio a metà 2024, per giunta durante una conferenza per gli sviluppatori, ha estremamente senso se consideriamo che il SoC e i device che lo monteranno sono stati appositamente pensati per i power user e per i creativi.