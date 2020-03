Apple chiude tutti gli Apple Store in Italia a causa del Coronavirus

Anche Apple si adegua al nuovo dcpm firmato ieri sera dal presidente Conte. Il colosso di Cupertino, già dal pomeriggio di ieri però aveva annunciato la chiusura a tempo indeterminato di tutti gli Apple Store italiani, per evitare l'assembramento di persone e frenare la diffusione del nuovo Coronavirus.

In una dichiarazione rilasciata a Mark Gurman di Bloomberg, Apple nella serata di ieri ha sottolineato che "la nostra priorità rimane la salute a la sicurezza di tutti nelle comunità in cui siamo presenti. Tenendo presente ciò, i nostri negozi in Italia saranno chiusi fino a nuovo avviso. Comprendiamo che i clienti potrebbero aver bisogno del supporto di Apple durante questo periodo difficile e garantiremo che il nostro supporto online e telefonico, così come nell'Apple Store Online, resti a disposizione per gli utenti. Monitoreremo attentamente la situazione e non vediamo l'ora di aprire i nostri negozi il più presto possibile".

Ieri sera il Presidente Conte ha disposto la chiusura di tutti i negozi non essenziali fino al prossimo 25 Marzo, ma tutt'oggi sul sito web ufficiale di Apple è presente l'indicazione che "a seguito delle misure di precauzione sanitaria attualmente in vigore, questo store rimarrà chiuso fino a data da destinarsi. Visita getsupport.apple.com per ricevere supporto online. Ci scusiamo per il disagio".

Il provvedimento del Governo esonera dalla chiusura anche i negozi di "non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici".

Ricordiamo che il dcpm non avrà alcun impatto sulla consegna di merci a domicilio e sul commercio elettronico.