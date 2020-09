Apple chiude lo Store di Roma Est: sarà sostituito da quello di Via del Corso

Apple ha annunciato che il 17 Ottobre chiuderà definitivamente lo Store di Roma Est, per fare spazio al nuovo flagship store di Via del Corso, la cui apertura era prevista in Primavera ma è poi stata rinviata a causa del lockdown e la pandemia di Covid-19.

L'annuncio è stato dato attraverso un annuncio pubblicato sul sito di Apple RomaEst, in cui viene sottolineato che lo Store presente nel Centro Commerciale RomaEst chiuderà definitivamente sabato 17 Ottobre 2020. "E' stato un piacere essere a vostra disposizione in questi 13 anni" si legge nell'annuncio, che però non spiega se lo stesso giorno aprirà i battenti quello di Via Del Corso, sebbene la logica suggerisca proprio questo.

L'inaugurazione dello Store di Palazzo Marignoli porterà all'assunzione di 120 nuove persone, e rappresenta un momento topico per la capitale. Apple ha definito lo Store "uno dei più antichi del mondo", come confermato anche dai lavori di ristrutturazione effettuati insieme al Comune di Roma e la Soprintendenza ai Beni Architettonici, dal momento che il negozio sorgerà proprio nel Centro Storico di Roma, che è patrimonio Unesco.

A quanto pare i dipendenti dell'Apple Store RomaEst saranno trasferiti nel nuovo negozio, insieme alle 120 persone che saranno assunte nelle prossime settimane da Apple.