Apple starebbe chiudendo il team Siri & AI di San Diego: licenziamenti in arrivo?

Non è un mistero il fatto che il settore Tech non stia passando esattamente il migliore dei periodi. Dopo aver dunque trattato il taglio del 5% del personale di Audible (che fa purtroppo seguito a diversi altri annunci di questo tipo), ci troviamo a indicare la presunta chiusura di un team in casa Apple.

A tal proposito, come riportato anche da Bloomberg e Wccftech nella giornata del 14 gennaio 2024, la società di Cupertino starebbe chiudendo un team Siri & AI di San Diego (California). Sono coinvolti 121 dipendenti e si teme che ci siano dei licenziamenti, come ben potete immaginare (visto anche il periodo non propriamente roseo del settore Tech).

Secondo le fonti, Tim Cook e soci starebbero cercando di ricollocare quantomeno alcune persone del team, conosciuto come Data Operations Annotations, in un'altra posizione, trasferendole in quel di Austin (Texas). La comunicazione ai dipendenti sarebbe arrivata nella giornata del 10 gennaio 2024, dando ai dipendenti tempo fino a fine febbraio 2024 per effettuare una scelta.

In parole povere, ciò a cui si fa riferimento può essere descritto come una sorta di "fusione" tra il team di San Diego e quello di Austin, quindi le fonti descrivono una situazione in cui i dipendenti avrebbero qualche settimana di tempo per scegliere se trasferirsi (o in alternativa affrontare il licenziamento).

Va detto che Apple starebbe offrendo uno stipendio da 7.000 dollari a coloro che sono disposti a trasferirsi, fornendo invece di base quattro settimane di buonuscita, nonché una settimana aggiuntiva per ogni anno trascorso in Apple e sei mesi di assicurazione sanitaria, a chi non è disposto a recarsi in quel di Austin.

Tutto avviene, però, in un contesto di ampi licenziamenti nel settore Tech (basti vedere il taglio del 35% del personale di Twitch) e la questione non passa di certo inosservata, considerando anche che nel 2023 l'azienda di Cupertino aveva tentato, con successo, di evitare licenziamenti. Come si evolverà la situazione? Staremo a vedere.