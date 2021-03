Apple cita in giudizio un ex dirigente: avrebbe fornito leak alla stampa

Spesso ci si chiede in che modo alcuni leak in ambito tech riescano a uscire, specialmente quando si tratta di aziende molto attente come Apple. Ebbene, una possibile risposta arriva da quanto sta accadendo in questi giorni. Infatti, la società di Tim Cook ha citato in giudizio un suo ex dirigente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e Gizmodo (le fonti originali sono AppleInsider e Scribd), l'azienda di Cupertino accusa Simon Lancaster, un ex dirigente di alto profilo della società (aveva lavorato al progetto MacBook Pro con touch bar), di aver fornito alla stampa informazioni destinate esclusivamente a un uso interno ad Apple. In parole povere, secondo l'azienda di Tim Cook, Lancaster avrebbe effettuato dei leak volontari, rivelando informazioni non destinate al pubblico per un tornaconto personale.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, Lancaster, che ha lavorato per Apple per ben 11 anni prima di lasciarla nel 2019, avrebbe utilizzato le sue credenziali di accesso, fornitegli in quanto dirigente, per accedere a dei dati che potevano risultare interessanti per la stampa.

Al "cuore" della questione ci sarebbe la startup lanciata da Lancaster dopo aver lasciato Apple, ovvero Arris Composites. Infatti, l'accusa mette nel mirino anche alcuni articoli usciti sulla stampa estera relativi a quest'ultima società. Secondo l'azienda di Cupertino, quel tipo di "copertura" potrebbe essere stata garantita alla startup in cambio delle informazioni riservate fatte trapelare dall'ex dirigente.

Insomma, a quanto pare a fornire i leak alla stampa estera era una fonte interna direttamente all'azienda di Cupertino, perlomeno stando a quest'ultima.