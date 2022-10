Apple, clamoroso leak: macOS 14 sarà compatibile anche con i nuovi iPad Pro

Ora che l'iPad Pro con chip M2 è stato lanciato ufficialmente da Apple, arriva uno scoppiettante rumor sul dispositivo e su tutti i futuri iPad dotati di chip Apple Silicon M2. A quanto pare, infatti, in futuro gli iPad M2 potrebbe far girare macOS come proprio sistema operativo, accanto ad iPadOS.

A portare a galla l'indiscrezione è il leaker Majin Bu, che su Twitter ha spiegato che "stando alle mie fonti, Apple starebbe testando una versione modificata di macOS per i nuovi iPad Pro M2, in esclusiva. Il codename di macOS 14 dovrebbe essere Mendocino, e dovrebbe esserci una versione semplificata pianificata per gli iPad M2".

Facciamo un po' di ordine, perché la carne messa al fuoco da Majin Bu è davvero tanta. Innanzitutto, la nuova versione di macOS si chiamerà Mendocino. macOS 14 arriverà nel corso del 2023, tra almeno un anno: al momento, infatti, l'uscita di macOS 13 Ventura in versione stabile non è ancora avvenuta, perciò ci sarà molto da aspettare prima di mettere le mani sul suo successore. Per ora, inoltre, non ci sono altri leak che confermano o smentiscono il naming proposto da Majin Bu su Twitter.

In secondo luogo, macOS 14 Mendocino avrà una versione "light" pensata per iPad. Questo è il cuore della notizia, ma solleva diversi interrogativi a cui ancora non possiamo rispondere: il principale, per esempio, è se Apple voglia muoversi verso un'unificazione tra iPadOS e macOS o se i due sistemi resteranno separati (come sembra suggerire il limitato numero di presunti device compatibili con la variante di macOS 14 per iPad). Poi, resta da capire se gli iPad compatibili con macOS 14 "light" potranno optare anche per il mantenimento di iPadOS o se saranno forzati al sistema operativo desktop.

Infine, il leak spiega anche che la versione per iPad di macOS 14 Mendocino sarà limitata agli iPad con chip M2. Viene in questo caso da domandarsi il perché di tale scelta: macOS 14 dovrebbe essere compatibile non solo con i Mac e Macbook M2, ma anche con quelli con chip M1 e con alcuni device dotati di architettura Intel, quindi perché non renderlo compatibile anche con gli iPad Pro e Air dotati di SoC M1?

Potrebbe certamente trattarsi di una scelta di marketing, ma se la limitazione fosse confermata essa potrebbe scontentare molti fan, specie considerando che la differenza di potenza tra gli iPad M1 e M2 è risibile, pari al 15% delle performance complessive.