Apple, clamoroso leak: noto insider anticipa tutti i Mac e Macbook del 2022

Mentre Apple si prepara al keynote di marzo, molti utenti e insider si domandano quali saranno le prossime mosse della Mela e quali prodotti verranno presentati nei prossimi mesi. Fortunatamente, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato cosa possiamo aspettarci da Apple per tutto il 2022 nell'ultima uscita della sua newsletter "Power On".

Gurman ha spiegato che il 2022 sarà l'anno della transizione da Intel ad Apple Silicon per i Mac, o almeno che sarà l'anno del suo completamento: secondo il giornalista di Bloomberg, che negli anni si è fatto una reputazione come insider affidabile della casa di Cupertino, nel corso di quest'anno Apple si concentrerà sui Mac, a partire dal keynote primaverile che dovrebbe tenersi l'8 marzo.

Nel corso del 2022, dunque, vedremo diversi utilizzi dei chip Apple Silicon: anzitutto, Apple lancerà il chip M2, che potrebbe vedere la luce sui Macbook Pro da 13" che dovrebbero essere presentati all'evento primaverile dell'azienda. Sempre quest'anno, la casa di Cupertino dovrebbe mettere sul mercato dei nuovi device con i chip M1 Pro e M1 Max lanciati lo scorso anno, come già lasciavano pensare i leak relativi all'iMac Pro da 27". Infine, sarà anche rilasciato almeno un dispositivo con una versione "super-powered" del chip M1 Max, che con ogni probabilità sarà il nuovo Mac Pro.

Gurman ha anche suggerito che Apple annuncerà anzitutto i Macbook Pro da 13" e un nuovo Mac Mini, che sono già tra i device rumoreggiati per il keynote di primavera dell'azienda. Il "round" successivo di annunci, invece, dovrebbe essere fissato per un evento nei mesi estivi, probabilmente tra fine maggio e inizio giugno, anche se non è chiaro cosa verrà presentato in quella cornice.

Gurman, infine, ha anche fatto una panoramica dei Mac che verranno rilasciati nel 2022: la lineup, che va a completare le speculazioni sui device del 2022 di Apple, comprende

Un nuovo Mac Mini con chip M1 Pro

Un Macbook Pro da 13" con chip M2 , che si collocherà al di sotto dei Macbook Pro da 14" e da 16" in termini di potenza e di prezzo

Un iMac da 24" con chip M2

Un Macbook Air completamente ridisegnato con chip M2

Un iMac Pro da 27" con chip M1 Pro e M1 Max

Un Mac Pro "half-sized", il primo con architettura Apple Silicon, dotato di un chip basato sull'M1 Max ma potente come due o quattro chipset M1

Insomma, la linea di Mac in arrivo nel 2022 sembra essere di tutto rispetto. A ciò si aggiunge anche che il chip M2 sarà più veloce dell'M1 ma manterrà la stessa architettura almeno in campo CPU. Per quanto riguarda la GPU integrata, invece, i suoi Core dovrebbero passare da 7 o 8 a 9 o 10, a seconda del modello. Infine, i chip M2 Pro, M2 Max e M3 arriveranno nel 2023, come ampiamente prevedibile visto il ritmo dei lanci degli ultimi due anni.