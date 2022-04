Apple, clamoroso leak: prime informazioni sul visore AR in arrivo alla WWDC

Apple ha annunciato la WWDC 2022 lo scorso 5 aprile, innescando i leak e i rumor relativi alla conferenza. Oggi, a parlare più approfonditamente di cosa presenterà Apple alla WWDC 2022 è il noto insider di Bloomberg Mark Gurman, che ha pubblicato le proprie previsioni a riguardo nella sua newsletter settimanale, Power On.

Iniziamo con ciò che verrà sicuramente annunciato alla WWDC 2022: la conferenza sarà di certo il momento ideale per la presentazione ufficiale di iOS 16, che ha per codename "Sydney". Visto che iOS 16 dovrà "resistere" fino a fine 2023, quando presumibilmente Apple pubblicherà iOS 17, Gurman spiega che il codice del sistema operativo sarà "pieno zeppo di riferimenti a un headset MR", che molto probabilmente sarà il visore per la realtà aumentata Apple AR.

In particolare, benché lo stesso Gurman ritenga che Apple AR non sarà presentato alla WWDC 2022, l'uscita del device entro fine 2023 non sembra essere in questione. Ciò significa che iOS 16 dovrà fin dall'inizio contenere del codice per gestire le iterazioni tra il visore AR e gli iPhone di nuova generazione. La presenza di questo codice nelle versioni per sviluppatori di iOS 16, che saranno rilasciate durante la WWDC o poco dopo, potrebbe darci importantissime informazioni tecniche su Apple AR a diversi mesi dal suo lancio ufficiale.

Un'altra possibilità è che Apple mostri una demo di RealityOS, o rOS, il suo sistema operativo proprietario per visori per la realtà virtuale: ciò significa che almeno un accenno ad Apple AR dovrebbe essere scontato, ma per un reveal dell'hardware del device dovremo attendere almeno fino a dopo l'estate.

Rimanendo più con i piedi per terra, secondo Gurman Apple lancerà due nuovi Mac alla WWDC, che questa volta dovrebbero davvero completare la transizione dai chip Intel a quelli Apple Silicon. entrambi i device dovrebbero uscire verso la metà del 2022 e dovrebbero essere quasi certamente un Macbook Air con chip M2 e un iMac con schermo da 24".

Tra le possibilità meno concrete, invece, dovrebbero esserci un Macbook Pro da 13" e, soprattutto, i nuovi Mac Pro e iMac Pro con chip M2, che secondo Gurman sono ormai ad un avanzato stato di lavorazione presso Apple.

Tornando al software, comunque, il giornalista conferma che durante la conferenza vedremo iOS 16 Sydeny, MacOS 13 Rome, watchOS 9 Kincaid e tvOS 16 Paris, i quali dovrebbero essere il cuore pulsante del keynote di Apple per l'evento. Per quanto riguarda iOS 16, Gurman ha stabilito di non aspettarsi grandi aggiornamenti in termini di interfaccia, ma ha anche detto che Cupertino starebbe lavorando a un miglioramento delle notifiche e delle feature di monitoraggio della salute dell'utente.

iPadOS potrebbe ricevere un aggiornamento più importante, invece, presentando soprattutto una nuova interfaccia legata al multitasking. Infine, anche la nuova versione di watchOS dovrebbe contenere miglioramenti minori, specie relativi al controllo dei dati biometrici e dell'attività fisica di chi lo utilizza.