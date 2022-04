Apple Classical in arrivo? Nuovi dettagli dalla prima beta per sviluppatori di iOS 15.5

A solo una settimana dal rilascio di iOS 15.4.1 da parte di Apple, pare che l'azienda di Cupertino stia già pensando al suo prossimo sistema operativo mobile. La compagnia, infatti, ha rilasciato oggi la prima beta di iOS 15.5 e di iPadOS 15.5, insieme a quella per macOS Monterey 12.4.

Nel codice della prima beta per sviluppatori di iOS 15.5 sono stati trovati molteplici riferimenti ad Apple Classical, un'app complementare ad Apple Music ma pensata per la musica classica. La presenza dell'app in diverse linee di codice sembra indicare che Apple Classical sia ormai in dirittura d'arrivo e che potrebbe essere lanciata in versione standalone proprio con iOS 15.5 e iPadOS 15.5.

Fa il suo debutto poi anche il sistema di pagamenti Apple Pay Cash, che permette di inviare e ricevere denaro tramite Apple Pay direttamente da Wallet. Finora, Apple Cash è stato utilizzato per ricevere e inviare piccole somme tramite l'app Messaggi, ma con iOS 15.5 sembra aver ottenuto un "centro di controllo" direttamente sul portafoglio digitale di Cupertino.

Inoltre, il caricamento di denaro sul proprio Apple ID, per esempio tramite codice promozionale o Gift Card, porta alla creazione di una carta di credito virtuale su Wallet, chiamata "Apple Account" e il cui uso è limitato agli Apple Store e per gli acquisti digitali sui servizi dell'azienda di Cupertino.

Infine, Apple ha aggiornato Universal Control, ovviamente limitatamente ad iPadOS e macOS. Benché l'aggiornamento non porti con sé grandi novità, è bene notare che i dispositivi aggiornati alle nuove beta di iPadOS 15.5 e di macOS 12.4 non sono più compatibili per Universal Control con i device rimasti alle ultime versioni stabili del sistema operativo. Intanto, comunque, vi ricordiamo che Apple ha risolto due falle su iOS e macOS con i suoi ultimi aggiornamenti software.