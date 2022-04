Apple Classical: ecco come funzionerà la nuova app musicale di Cupertino

La prima beta per sviluppatori di iOS 15.5, pubblicata da Apple circa una settimana fa, ha svelato l'esistenza dell'app Apple Classical, che potrebbe fare il suo debutto con il prossimo update del sistema operativo di iPhone. Oggi, alcune indiscrezioni ci spiegano cosa sarà e come funzionerà Apple Classical.

Nello specifico, Apple Classical dovrebbe essere il principale frutto dell'acquisto di Primephonic da parte di Cupertino, avvenuto lo scorso anno. Primephonic, un servizio di streaming musicale pensato per gli amanti della musica classica e dell'opera, è stato chiuso a poche settimane dall'acquisizione da parte di Apple, lasciando pensare a molti che esso sarebbe successivamente tornato sotto forma di app proprietaria di Cupertino.

A quanto pare, Apple Classical sarà simile a Primephonic, ma presenterà anche delle feature comuni ad Apple Music, il servizio musicale di Cupertino già presente su tutti i dispositivi dell'azienda. Dunque, Apple Classical non sarà altro che la sezione dedicata alla musica classica di Apple Music, che però verrà lanciata come un'app standalone, probabilmente già a partire da iOS 15.5.

D'altro canto, fa notare Slashgear, dopo la chiusura di Primephonic, lo streaming di musica classica si è contratto enormemente ed è attualmente sotto-rappresentato rispetto a quello degli altri generi musicali. Con ogni probabilità, quindi, il servizio di Apple potrebbe inserirsi in una nicchia di mercato virtualmente priva di competizione, soprattutto su iOS e iPadOS.

Secondo quanto riportato tempo fa da MacRumors, all'atto pratico l'app dovrebbe coniugare l'interfaccia utente di Primephonic, che comprendeva diverse annotazioni e curiosità storico-musicali sui brani riprodotti, con la qualità tecnica di Apple Music, garantendo anche feature come l'audio lossless e lo spatial audio.

Probabilmente, Apple Classical sarà accessibile a chiunque abbia un abbonamento attivo ad Apple Music, che al momento costa 9,99 Euro nella sua versione di base. Si tratta di un aumento di 2 Euro rispetto ai 7,99 Euro mensili richiesti da Primephonic, ma in questo caso al catalogo classico si aggiunge anche quello dei brani più recenti. Non è invece chiaro se Apple intenda lanciare un secondo abbonamento per la musica classica ad un prezzo più contenuto di quello attuale.

Intanto, comunque, pare proprio che Apple Classical arriverà con iOS 15.5 nei prossimi mesi. Se l'app dovesse mancare l'uscita con la quinta versione di iOS 15, però, potrebbe essere rilasciata insieme a iOS 16, la cui presentazione dovrebbe avvenire alla WWDC 2022.